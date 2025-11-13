Отдала деньги и продала машину: мошенники обманули жительницу Самары на 2,5 миллиона рублей

Жительница Самары поверила мошенникам, лишилась крупной суммы денег, а потом еще и помогла им в качестве курьера. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Все началось с того, что самарчанке написали в одном из мессенджеров, якобы из отдела кадров компании, где она раньше работала. Ее попросили «подтвердить» свои данные, для чего требовалось сообщить код из сообщения.