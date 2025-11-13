Отдала деньги и продала машину: мошенники обманули жительницу Самары на 2,5 миллиона рублей

Жительница Самары поверила мошенникам, лишилась крупной суммы денег, а потом еще и помогла им в качестве курьера. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Все началось с того, что самарчанке написали в одном из мессенджеров, якобы из отдела кадров компании, где она раньше работала. Ее попросили «подтвердить» свои данные, для чего требовалось сообщить код из сообщения.
«Женщина передала цифры кода, после чего ей поступил звонок от неизвестного», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
Звонивший заверил, что является сотрудником Роскомнадзора, и сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредиты, так как ее персональные данные оказались в опасности. Чтобы этого не произошло, женщину убедили отдать деньги курьеру, который положит их на «безопасный» счет. Так жительница Самары лишилась двух миллионов рублей.
Потом мошенники убедили женщину продать ее машину, а полученные деньги, около 500 тысяч рублей, тоже отдать им. После этого аферисты еще и использовали самарчанку в своих преступных схемах: они уговорили ее саму стать курьером и перевести деньги другой жительницы Самары на «безопасный» счет.
Заведены два уголовных дел, сейчас их расследуют.
Самарцам напоминают, что нельзя никому сообщать коды из сообщений, которые приходят на ваш телефон. Правоохранительные и государственные органы никогда не просят переводить деньги куда-то, а «безопасный» счет — это лишь уловка мошенников.