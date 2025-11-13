Почти два десятка ножей и штыков, патроны и обрез ружья изъяли у жителя Могилевского района

Изъятые сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД предметы были направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения экспертиз и решения вопросов о виде оружия, способе изготовления и др.
Проведя исследования ножей по таким параметрам, как твердость металла клинка, размеры, способ заточки, травмобезопасность, поражающая способность и другие, судебный эксперт пришел к выводу, что 17 из 18 представленных предметов являются холодным оружием, 11 — изготовлены самодельным способом.
Ряд объектов, изготовленных заводским способом, совпал с образцами холодного оружия периода Второй мировой войны. Самый раритетный экземпляр в этой «коллекции» — армейский нож СССР образца 1940 года, который широко использовался в Великую Отечественную войну и сохранился до наших дней в хорошем состоянии.
Среди остального заводского оружия, кроме штыков к винтовкам СССР и Германии, были такие редкие экземпляры, как охотничий нож Московского общества охотников и рыболовов СССР, тактический нож Steel Will 131M Sentence США.
Самодельное оружие изготовлено по типу солдатского кинжала-бебута образца 1907 года, кинжала офицера SS образца 1936 года (Германия), ножа Fighting|Utility Knife 1219C2 армии США, ножа модели 98 фирмы Sanitas и других образцов.
По результатам баллистических экспертиз установлено, что обрез изготовлен самодельным способом из охотничьего ружья модели «ИЖ-18Е» 20-го калибра, является ручным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Изъятые 34 патрона пригодны и предназначены для стрельбы из такого оружия и являются боеприпасами. Большая часть патронов снаряжена самодельным способом.
Правоохранители дадут правовую оценку действиям «коллекционера». Судебные эксперты напоминают, что за незаконные действия в отношении оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность.