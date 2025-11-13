Житель Ростовской области пытался помочь при пожаре, но повредил позвоночник

В селе Политотдельском Ростовской области 60-летний мужчина пытался помочь соседу при пожаре, но получил травму позвоночника. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел на днях, 11 ноября. Мужчина увидел полыхающий сарай и бросился на помощь. Он пострадал после того, как сорвался с крыши постройки во время тушения. После этого потребовалась госпитализация.
Пламя на 54 квадратных метрах ликвидировали пожарные. Позже дознаватель МЧС выяснил, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.
Жителям Дона напоминают: если вы увидели пожар, не пытайтесь его тушить самостоятельно, нужно сразу же обращаться за помощью по номеру «101».
