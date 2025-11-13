Суд продлил арест экс-главе «дочки» «Облкоммунэнерго»

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю “Объединенной теплоснабжающей компании” Антону Боликову. Мера пресечения продлена по 15 февраля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.
В среду Верх-Исетский районный суд продлил до 15 февраля арест председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и бизнесмену и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву — об этом просило следствие.
В конце сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и ее дочерней компании АО «Объединенная теплоснабжающая компания». В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Черных, Боликов и исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков.
Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и, как уточнял агентству его адвокат, уволился из ОТСК.
Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение «строится на выгодных для себя показаниях Смирнова», уголовное дело которого о получении взятки в особо крупном размере уже начал рассматривать суд.
К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС». Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превышала 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор региона Олег Чемезов. В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в Ленинский районный суд столицы Урала: среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значатся Бобров и Биков, Черных, Чемезов, гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Предварительное заседание по данному иску прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.
В свою очередь источник в оперативных службах 17 октября уточнял РИА Новости, что возбуждено уголовное дело против представителей ОТСК о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО «Уралсевергаз» (входит в структуру «Роснефти») при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа.
Также, по данным источника, и в отношении Буданова, который по информации базы МВД РФ находится в федеральном розыске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) — его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.