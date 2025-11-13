Суд продлил арест экс-главе «дочки» «Облкоммунэнерго»

К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС». Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превышала 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор региона Олег Чемезов. В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.