Очаг бешенства животных обнаружили в подсобном хозяйстве под Воронежем

Проект соответствующего указа опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы правительства Воронежской области в среду, 12 ноября.
Очаг заражения обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Ленина, 177. Неблагополучным пунктом признали территорию всего населённого пункта.
В связи с этим в селе до 17 февраля 2026 года будет действовать ряд ограничений.
В рамках карантинных мер в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз животных, а также их отправка на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также действует запрет на вывоз за его пределы восприимчивых животных, отлов их для зоопарков, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных.