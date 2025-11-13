Ричмонд
Очаг бешенства животных обнаружили в подсобном хозяйстве под Воронежем

Трёхмесячный карантин ввели в селе Можайское Каширского района.

Проект соответствующего указа опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы правительства Воронежской области в среду, 12 ноября.

Очаг заражения обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Ленина, 177. Неблагополучным пунктом признали территорию всего населённого пункта.

В связи с этим в селе до 17 февраля 2026 года будет действовать ряд ограничений.

В рамках карантинных мер в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз животных, а также их отправка на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.

В неблагополучном пункте также действует запрет на вывоз за его пределы восприимчивых животных, отлов их для зоопарков, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных.