На Южном Урале педагог осуждена за растрату субсидии на майнинг криптовалюты

В Челябинской области воспитатель детсада осуждена за растрату бюджетной субсидии на майнинг криптовалюты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Уйский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, педагог имела право на получение меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. На протяжении двух с половиной лет подавала в Управление образования соответствующие документы.
Позже стало известно, что значительная часть потребленной электроэнергии использована не для бытовых нужд, а с целью извлечения прибыли при майнинге криптовалюты супругом, который организовал в жилом доме работу майнинг-фермы.
Ущерб бюджету составил свыше 382 тыс. рублей. Он возмещен в полном объеме. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной штраф в размере 200 тыс. рублей», — уточнили в региональной прокуратуре.