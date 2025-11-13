Ричмонд
Найден велосипед пропавшего в Березинском районе подростка

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Пешая группа нашла велосипед пропавшего подростка Максима Зеньковича около населенного пункта Нестеровка в Березинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

«Пешая группа нашла велосипед пропавшего подростка вблизи торфоразработок неподалеку от населенного пункта Нестеровка Березинского района», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место вылетела авиация МЧС.

Координатор по работе со СМИ поисково-спасательного отряда «Ангел» Юлия Ковган сообщила Sputnik, что велосипед был найден примерно в трех километрах от деревни, из которой уехал Максим.

«Нестеровка, нашли велосипед — около трех километров. Подняли вертолет», — сказала она.

Поиски Максима Зеньковича.

Четырнадцатилетнего Максима Зеньковича ищут шестые сутки. Подросток живет в Минске, но в субботу он был с родителями в деревне Карбовское в Березинском районе, откуда около 10:00 уехал на велосипеде в неизвестном направлении.

Участие в поисках принимают волонтеры, сотрудники МВД, МЧС, лесхозов, они продолжают прочесывать местность. Используют при поисках и дроны.

Карбовское — это небольшая деревня в Погостском сельском совете (Березинский район). Населенный пункт со всех сторон окружен лесом, рядом находится речка с названием Клева. До крупной дороги — трассы М-4 Минск-Могилев — порядка 20 километров.

Поисковый штаб в деревне находится на улице Заречной — прямо напротив дома, где был в гостях мальчик.