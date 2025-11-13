Ричмонд
Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать Яну Троянову виновной в инкриминируемых ей преступлениях и заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима», — сказал судья. Ей также назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.