Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.