Уральский волонтёр заплатит 172 тысячи рублей пострадавшим от собаки

В Североуральске Свердловской области волонтёр выплатит более 172 тысяч рублей за нападение подопечной собаки породы маламут на чихуа-хуа. Об этом сообщает облсуд.
Установлено, что в марте маламут сорвался с привязи и напал на собаку, идущую по улице с женщиной и ребёнком. Чихуа-хуа получила два укуса в живот и попала в ветеринарную клинику, где через некоторое время её пришлось усыпить.
Суд выяснил, что хозяйка маламута является волонтёром, подобрала его на улице и приютила. Он жил в вольере, но 15 марта сорвался с привязи.
Суд взыскал с хозяйки агрессивной собаки 76 255 рублей затрат на лечение и транспортировку чихуа-хуа, 50 тысяч компенсации морального вреда, 39 тысяч судебных издержек и семь тысяч рублей госпошлины. Облсуд подтвердил это решение.