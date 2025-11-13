В Челябинской области растет число погибших в авариях детей

— Мы видим рост детской смертности на дорогах. Многие из этих трагедий можно было избежать, если бы родители внимательнее относились к тому, как и где находятся их дети, — отметил в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» начальник ГИБДД Челябинской области Иван Путков.