В Челябинской области растет число погибших в авариях детей

В Челябинской области за десять месяцев 2025 года на дорогах погибли 17 детей, еще более 500 получили травмы. По данным ГИБДД региона, значительная часть происшествий произошла из-за нарушения правил дорожного движения самими несовершеннолетними, а также невнимательности взрослых, которые не обеспечили безопасность юных пассажиров и пешеходов.
— Мы видим рост детской смертности на дорогах. Многие из этих трагедий можно было избежать, если бы родители внимательнее относились к тому, как и где находятся их дети, — отметил в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» начальник ГИБДД Челябинской области Иван Путков.
В наибольшей опасности для себя и окружающих несовершеннолетние за рулем мототранспорта — питбайков, мопедов и электросамокатами. Госавтоинспекция напоминает, что управление такими средствами без прав запрещено, а ответственность за это несут взрослые. Полицейские усилили проверки на дорогах и просят родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о безопасности.