В Сызрани водитель Lada Niva сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

В четверг, 13 ноября, в Сызрани произошло серьезное ДТП с участием пешеходов. В 12:00 72-летний водитель за рулем Lada Niva сбил 58-летнюю женщину и 4-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
«Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Рабочей в районе дома № 121. Водитель ехал со стороны улицы Ф. Энгельса в направлении улицы Победы», — рассказали в пресс-службе.
Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 12 ноября в Самаре водитель Lada Largus сбил 7-летнего пешехода на улице Ново-Вокзальной. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.