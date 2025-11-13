Нападают на скот и пугают людей: дикие животные массово выходят из лесов в Челябинской области

Лисы и енотовидные собаки все активнее осваивают прилегающие к населенным пунктам территории: их замечают на окраинах городов и поселков, в дачных кооперативах, а также вблизи мусорных полигонов, где звери ищут пищу. Ситуация уже привела к ряду неприятных случаев: были зафиксированы нападения зараженных диких зверей на домашний скот, а также проявления агрессии в отношении людей.
Цифры пугают: за первое полугодие текущего года в Челябинской области зарегистрировано свыше 20 случаев бешенства. Заболевание обнаруживают как у диких зверей, так и у домашних животных. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.
Региональные власти и профильные службы принимают меры по сдерживанию бешенства. В их числе — массовая вакцинация домашних и безнадзорных животных, а также наблюдение за дикими зверями. Кроме того, в потенциально опасных районах проводятся внеплановые проверки соблюдения санитарных норм.
Жителям области советуют проявлять повышенную бдительность: избегать контактов с дикими и бродячими животными.