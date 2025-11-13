Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападают на скот и пугают людей: дикие животные массово выходят из лесов в Челябинской области

В Челябинской области зарегистрировано уже более 20 случаев бешенства.

Источник: Комсомольская правда

Лисы и енотовидные собаки все активнее осваивают прилегающие к населенным пунктам территории: их замечают на окраинах городов и поселков, в дачных кооперативах, а также вблизи мусорных полигонов, где звери ищут пищу. Ситуация уже привела к ряду неприятных случаев: были зафиксированы нападения зараженных диких зверей на домашний скот, а также проявления агрессии в отношении людей.

Цифры пугают: за первое полугодие текущего года в Челябинской области зарегистрировано свыше 20 случаев бешенства. Заболевание обнаруживают как у диких зверей, так и у домашних животных. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Региональные власти и профильные службы принимают меры по сдерживанию бешенства. В их числе — массовая вакцинация домашних и безнадзорных животных, а также наблюдение за дикими зверями. Кроме того, в потенциально опасных районах проводятся внеплановые проверки соблюдения санитарных норм.

Жителям области советуют проявлять повышенную бдительность: избегать контактов с дикими и бродячими животными.