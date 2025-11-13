Водителя иномарки задержали после смертельного ДТП в Ростовской области

В Ростовской области задержали водителя, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации полиции, 2 сентября 2025 года в аварии с участием «Хендэ Акцент» погибла 26-летняя пассажирка автомобиля. Предварительно, в момент происшествия водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
— Следователи МВД завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 4 ст. 264 УК РФ), — прокомментировали в полиции.
Подозреваемого взяли под стражу.
