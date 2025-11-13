Ричмонд
Водителя иномарки задержали после смертельного ДТП в Ростовской области

На Дону водителя арестовали после гибели пассажирки, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали водителя, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По информации полиции, 2 сентября 2025 года в аварии с участием «Хендэ Акцент» погибла 26-летняя пассажирка автомобиля. Предварительно, в момент происшествия водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

— Следователи МВД завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 4 ст. 264 УК РФ), — прокомментировали в полиции.

Подозреваемого взяли под стражу.

