Свыше 5,8 миллиона рублей отправила мошенникам воронежская пенсионерка

Пенсионерке настоятельно рекомендовали снять все средства, включая накопления мужа, дабы «спасти» деньги. Через несколько дней на связь вышла еще одна аферистка из финансовой сферы. Она познакомила супругов с алгоритмом действий. Мол, для начала снимаем деньги, а потом по QR-коду переводим их на новый счет в банке. В результате муж с женой несколько дней выполняли директивы и отправили мошенникам 5 842 000 рублей.