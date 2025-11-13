Свыше 5,8 миллиона рублей отправила мошенникам воронежская пенсионерка

67-летней жительнице Воронежа позвонила неизвестная женщина, известив ее о «генеральной доверенности» на банковские счета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Пенсионерке настоятельно рекомендовали снять все средства, включая накопления мужа, дабы «спасти» деньги. Через несколько дней на связь вышла еще одна аферистка из финансовой сферы. Она познакомила супругов с алгоритмом действий. Мол, для начала снимаем деньги, а потом по QR-коду переводим их на новый счет в банке. В результате муж с женой несколько дней выполняли директивы и отправили мошенникам 5 842 000 рублей.
Всего же 12 ноября от проделок киберпреступников пострадали восемь жителей нашего региона, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил девять миллионов.