Найдено тело пропавшего Максима Зеньковича

Пешие группы, задействованные в поисках, нашли велосипед, на котором уехал подросток, а затем след, который вероятно принадлежал Максиму. Велосипед был найден возле деревни Нестеровка — в нескольких километрах от населенного пункта, из которого уехал ребенок.
«В радиусе километра от найденного велосипеда было обнаружено тело несовершеннолетнего Максима Зеньковича без видимых признаков насильственной смерти», — уточнили в УВД.
В республиканском ОСВОДе уточнили, что тело Максима нашла авиационная группа.
«Тело погибшего 14-летнего мальчика найдено авиационной группой с воздуха», — говорится в сообщении.
Руководитель отряда ПСО «Ангел» Сергей Ковган сообщил Sputnik, что поисковики остановили выезд групп.
«Отряд остановил выезд поисковых групп. Идет проверка информации», — сказал он.
Поиски Максима Зеньковича.
Четырнадцатилетнего Максима Зеньковича искали шесть суток. В минувшую субботу он уехал на велосипеде из деревни Карбовское в Березинском районе, с тех пор о нем ничего не было известно.