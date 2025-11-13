Ричмонд
Найдено тело пропавшего Максима Зеньковича

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Найдено тело пропавшего в Березинском районе 14-летнего Максима Зеньковича, об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

Пешие группы, задействованные в поисках, нашли велосипед, на котором уехал подросток, а затем след, который вероятно принадлежал Максиму. Велосипед был найден возле деревни Нестеровка — в нескольких километрах от населенного пункта, из которого уехал ребенок.

«В радиусе километра от найденного велосипеда было обнаружено тело несовершеннолетнего Максима Зеньковича без видимых признаков насильственной смерти», — уточнили в УВД.

В республиканском ОСВОДе уточнили, что тело Максима нашла авиационная группа.

«Тело погибшего 14-летнего мальчика найдено авиационной группой с воздуха», — говорится в сообщении.

Руководитель отряда ПСО «Ангел» Сергей Ковган сообщил Sputnik, что поисковики остановили выезд групп.

«Отряд остановил выезд поисковых групп. Идет проверка информации», — сказал он.

Поиски Максима Зеньковича.

Четырнадцатилетнего Максима Зеньковича искали шесть суток. В минувшую субботу он уехал на велосипеде из деревни Карбовское в Березинском районе, с тех пор о нем ничего не было известно.

Участие в поисках пропавшего подростка принимали волонтеры, сотрудники МВД, МЧС, лесхозов, были привлечены и дроны.