Вандалы изрисовали надпись времен ВОВ в центре Кишинева

Согласно местному законодательству, надписи, оставленные советскими саперами при разминировании Кишинева, относятся к регистру памятных табличек без скульптурного рельефа и исторических надписей. Надпись на стене детской библиотеки была отреставрирована в 2015 году. Реставраторы восстановили утраченную часть стены и по сохранившимся фото восстановили специальной аутентичной краской саму надпись. Часть стены с надписью была закрыта защитным бронестеклом, покрытым антивандальной пленкой. Стекло исчезло в октябре этого года, тогда же надпись была закрашена краской. В начале ноября надпись восстановили, но вандалы вновь ее закрасили. А в среду вандалы в третий раз испортили надпись.