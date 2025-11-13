Лифт с людьми рухнул в ЖК в Астане: раскрыты обстоятельства трагедии

«Застройщику ТОО “A-TEKNIK” неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО “A-TEKNIK” обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика. На момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию», — рассказали в ведомстве.