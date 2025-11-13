С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50−80 тысяч человек. Каждый второй дроппер — подросток в возрасте от 14 до 18 лет.