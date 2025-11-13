Ричмонд
С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в апреле этого года потерпевшему позвонил неизвестный и убедил пожилого мужчину инвестировать накопленные сбережения в «криптовалюту». Керчанин перечислил на указанный злоумышленником счет порядка одного миллиона рублей.

Следователи установили личность владельца банковского счета (дроппера). Им оказался житель Пермского края.

«В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в Кунгурский городской суд Пермского края с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения на сумму порядка 1 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры», — говорится в сообщении.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50−80 тысяч человек. Каждый второй дроппер — подросток в возрасте от 14 до 18 лет.