В Полевском осудили тренера и экс-главу ФОК, по вине которых утонул подросток

Экс-руководитель частично признал свою вину, в то время как тренер-преподаватель не признала ее. Суд приговорил бывшего руководителя к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом 200 тыс. руб. Его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, на один год. Тренеру-преподавателю назначили два года лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью, но наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.