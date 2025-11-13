Экс-замглавы транспортного СК за кражу драгоценностей и взятку получил 14 лет колонии

Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александру Задорину, признав его виновным в краже в особо крупном размере и получении взятки. Решением суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать государственные должности на 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.