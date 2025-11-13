Экс-замглавы транспортного СК за кражу драгоценностей и взятку получил 14 лет колонии

Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александру Задорину, признав его виновным в краже в особо крупном размере и получении взятки. Решением суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать государственные должности на 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, суд постановил конфисковать у Задорина в доход государства 2,5 млн рублей.
Один из эпизодов обвинения касался хищения ювелирных изделий общей стоимостью свыше 19 млн рублей. Драгоценности, принадлежавшие ООО «Рич Лайн», были изъяты в апреле 2019 года в ходе обыска в ТРЦ «Мега Химки». Согласно материалам дела, подсудимый поместил драгоценности в свой служебный кабинет и дал указание подчиненным не передавать эти вещественные доказательства в официальную камеру хранения.
Второй эпизод связан с получением особо крупной взятки в размере 2,5 млн рублей. По версии следствия, эти деньги фигурант получил за обещание помочь избежать уголовной ответственности Вячеславу Дьяченко. Тот был владельцем гидросамолета Cessna, который столкнулся с вертолетом Robinson R-44 над Истринским водохранилищем в 2015 году. В той авиакатастрофе погибли четыре человека.
В ходе прений сторон прокурор запрашивал для фигуранта 15 лет колонии строгого режима.
Защита подсудимого настаивала на возврате дела для устранения недостатков, а после отказа суда требовала полного оправдания Задорина по всем пунктам обвинения, ссылаясь на отсутствие состава преступления.