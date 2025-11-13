Ричмонд
Над пороховым заводом во Франции вновь заметили беспилотник

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости. Неопознанный дрон вновь был замечен над заводом во французском Бержераке, где производится порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе поставляемых Украине, заявила в четверг местный прокурор Анн-Сесиль Дюмонтей.

Источник: © РИА Новости

Первый случай пролета БПЛА над пороховым заводом был зафиксирован в понедельник вечером.

«Новые случаи незаконного пролета дрона над производственным объектом Eurenco были зафиксированы вчера (в среду — ред.)», — сказала прокурор агентству Франс Пресс.

Дюмонтей заявила, что компания подала уже жалобу в связи с инцидентом 10 ноября и теперь намерена подать новую.

Представитель префектуры, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на «немедленное задействование национальной полиции», оператора дрона обнаружить так и не удалось.

В последние месяцы во Франции и Европе усилено внимание к «уязвимым объектам» на фоне полетов неопознанных БПЛА. Временно закрывали воздушное пространство в Германии, Бельгии и Швеции. БПЛА пролетали также в конце сентября над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили обучение украинские солдаты.

Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

