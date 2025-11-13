Травила 10 дней? Раскрыты подробности убийства экс-мэра Самары Тархова

В Самаре продолжается расследование одного из самых резонансных уголовных дел последних лет — убийства бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги. Обвинение в расправе над пенсионерами предъявлено их родной внучке — Екатерине Тарховой. Издание RT, ссылаясь на информированный источник, раскрыло шокирующие детали произошедшего, которые дополняют картину хладнокровного и жестокого преступления.
Конфликт из-за денег
По информации источника, между Екатериной и её дедом давно назревал конфликт на финансовой почве. Несмотря на то, что Виктор Тархов ежемесячно выделял внучке 200 тысяч рублей, этого ей было мало.
«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — цитирует издание слова собеседника.
Однако в декабре 2024 года девушка внезапно стала проявлять заботу и начала ежедневно навещать пожилых родственников. Как утверждает источник, эти визиты имели зловещую цель: каждый раз она незаметно подсыпала им в еду отравляющие вещества.
«Виктору и его жене становилось всё хуже. Екатерина сама призналась на допросе, что около десяти дней наблюдала, как пожилые люди мучатся и умирают», — сообщает RT.
После смерти бабушки и дедушки, по версии следствия, тела были расчленены и выброшены в мусорные контейнеры. Следователям до сих пор не удалось найти крупные фрагменты, но в квартире были обнаружены их небольшие частицы.
Гадалка, долги и «специальная жидкость»
Свою версию произошедшего представила и сама Екатерина Тархова в своём первом публичном интервью на федеральном телеканале. Она частично подтверждает слова о том, что отравление произошло не сразу. Однако, отметила, что действовала не одна. По её словам, она стала жертвой манипуляций некой Светланы (Нателлы) Метревели, которая подсадила её на платные консультации гадалки.
Девушка утверждает, что в итоге на неё взвалили долги этой женщины, заставив их выплачивать. В счёт погашения займа от неё потребовали переоформить квартиру или бизнес деда с помощью «специальной жидкости», которую привёз племянник Светланы Дмитрий. Екатерина согласилась на это.
«Я продолжала подливать эту жидкость в чай, и результата никакого не было, — заявила Екатерина. —Через некоторое время у них появилась сонливость и растерянность в поведении».
Как рассказала Екатерина, когда жидкость начала действовать, первым заснул её дедушка и больше не проснулся.
«Патологическая жестокость»
Психолог с 25-летним стажем Наталья Лебакина, комментируя этот случай для samara.aif.ru, назвала его крайне редким и тяжёлым.
«Первый фактор — патологическая жестокость. Осознанное и систематическое причинение страданий близким людям — явный признак глубокой эмоциональной девиации. Даже при наличии внешнего давления такая систематическая жестокость требует наличия определённых психологических особенностей», — отметила Лебакина.
Эксперт также указала на полное отсутствие эмпатии у обвиняемой: «Способность наблюдать за страданиями не просто других, а близких людей и не испытывать при этом никаких эмоций — тревожный симптом. Это может свидетельствовать о нарушении способности к сопереживанию и отсутствии эмоциональной привязанности».
По мнению Лебакиной, несмотря на вменяемость, подтвержденную экспертизой, действия Екатерины имеют признаки психопатического расстройства.
«На это указывают отсутствие раскаяния, способность к планированию и реализации жестокого замысла, отсутствие адекватной эмоциональной реакции на происходящее», — отметила специалист.
Как считает психолог, если Екатерина действовала под принуждением, многодневное совершение насильственных действий могло привести к развитию тяжёлого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
"И очень сложно предположить, каковы будут его последствия для психического здоровья. Если на ПТСР наложатся чувства вины и стыда, то осознание содеянного может вызвать не только психосоматические расстройства, но и глубокую депрессию, сопровождаемую суицидальными мыслями.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие предстоит установить, была ли Екатерина Тархова единственной исполнительницей или действовала в составе группы, а также какими были истинные мотивы этого чудовищного преступления.