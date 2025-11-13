Травила 10 дней? Раскрыты подробности убийства экс-мэра Самары Тархова

Свою версию произошедшего представила и сама Екатерина Тархова в своём первом публичном интервью на федеральном телеканале. Она частично подтверждает слова о том, что отравление произошло не сразу. Однако, отметила, что действовала не одна. По её словам, она стала жертвой манипуляций некой Светланы (Нателлы) Метревели, которая подсадила её на платные консультации гадалки.