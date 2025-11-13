Вице-губернатору Олегу Чемезову продлили арест до 15 февраля

— Невзирая на ухудшение здоровья Чемезова О. Л., за время, проведенное им в следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга, следствие с целью оказания психологического давления, изоляции Олега Чемезова от близких, от защитников, принимает решение перед праздниками в ночь на 4 ноября этапировать Чемезова в СИЗО № 7 Челябинска. Несмотря на близость городов, этап длился более суток, в течение которых Чемезов, имеющий из-за болезней существенные ограничения в питании, такие как необходимость частых приемов пищи, употребление в пищу строго определенных продуктов, имел возможность лишь пить теплую воду, — сообщала Мария Кирилова.