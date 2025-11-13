Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава минтранса Ростовской области назвал свой суд «сюрреалистичным фильмом»

Виталий Кушнарев выступил с последним словом в районном суде Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель губернатора — экс-министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев назвал слушания, на которых он находится в качестве подсудимого, «сюрреалистичным фильмом».

Напомним, накануне экс-чиновник выступил с последним словом в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону. Он не согласился с обвинением в получении взятки, но допустил, что может быть виновным в превышении полномочий.

По словам Виталия Кушнарева, деньги, которые ему вменяют в качестве подкупа, рассматривались как помощь «фонду для решения вопросов достижения целей СВО».

Экс-министр добавил, что честно проработал в органах власти 26 лет.

— Все годы моей упорной службы я развивал регион, вносил свой посильный вклад. Я это делал с полной отдачей, заслужил достаточное количество благодарностей и наград, — подчеркнул Виталий Кушнарев.

Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена деньги за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.