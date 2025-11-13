Экс-глава минтранса Ростовской области назвал свой суд «сюрреалистичным фильмом»

Бывший заместитель губернатора — экс-министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев назвал слушания, на которых он находится в качестве подсудимого, «сюрреалистичным фильмом».
Напомним, накануне экс-чиновник выступил с последним словом в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону. Он не согласился с обвинением в получении взятки, но допустил, что может быть виновным в превышении полномочий.
По словам Виталия Кушнарева, деньги, которые ему вменяют в качестве подкупа, рассматривались как помощь «фонду для решения вопросов достижения целей СВО».
Экс-министр добавил, что честно проработал в органах власти 26 лет.
— Все годы моей упорной службы я развивал регион, вносил свой посильный вклад. Я это делал с полной отдачей, заслужил достаточное количество благодарностей и наград, — подчеркнул Виталий Кушнарев.
Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена деньги за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.