Генпрокуратура требует изъять 2,5 млрд рублей у челябинской ОПГ «Махонинские»

В деле фигурируют 23 ответчика, включая братьев Андрея и Александра Махониных, их родственников и бизнес-партнеров. По данным Генпрокуратуры, группировка получала доходы от исправительных колоний и выводила деньги за границу. Также утверждается о связях ОПГ с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем.