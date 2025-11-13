Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура требует изъять 2,5 млрд рублей у челябинской ОПГ «Махонинские»

В Челябинске начался судебный процесс над группировкой «Махонинские».

Источник: Комсомольская правда

В Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании группировки «Махонинские» экстремистской организацией. Надзорное ведомство требует конфисковать в пользу государства имущество обвиняемых на сумму 2,5 миллиарда рублей.

В деле фигурируют 23 ответчика, включая братьев Андрея и Александра Махониных, их родственников и бизнес-партнеров. По данным Генпрокуратуры, группировка получала доходы от исправительных колоний и выводила деньги за границу. Также утверждается о связях ОПГ с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем.

Напомним, в конце октября сотрудники регионального УФСБ провели обыски у фигурантов. Следом последовал арест имущества обвиняемых.