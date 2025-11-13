Генпрокуратура требует изъять 2,5 млрд рублей у челябинской ОПГ «Махонинские»

В Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании группировки «Махонинские» экстремистской организацией. Надзорное ведомство требует конфисковать в пользу государства имущество обвиняемых на сумму 2,5 миллиарда рублей.
В деле фигурируют 23 ответчика, включая братьев Андрея и Александра Махониных, их родственников и бизнес-партнеров. По данным Генпрокуратуры, группировка получала доходы от исправительных колоний и выводила деньги за границу. Также утверждается о связях ОПГ с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем.
Напомним, в конце октября сотрудники регионального УФСБ провели обыски у фигурантов. Следом последовал арест имущества обвиняемых.