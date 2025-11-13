В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта

По данным пресс-службы, наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования территории охраняемого объекта обнаружил летевший на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта VGI-дрон. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию и обнаружили нарушителя, который возле припаркованного автомобиля управлял квадрокоптером с возможностью проведения видеосъемки.
Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
В соответствии с указом главы Крыма от 9 сентября 2022 года, на территории республики действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами. Исключения составляют БПЛА, используемые федеральными органами власти, их территориальными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и организациями. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тысяч до 30 тысяч рублей.