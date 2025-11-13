В Самаре задержали 5 иностранцев, уклоняющихся от военного учета

В Самаре прошел направленный рейд. Военные следователи проверили иностранцев, уклоняющихся от постановки на воинский учет, подробности сообщили в по Самарскому гарнизону.
— Военные следователи проверили иностранцев, незаконно получивших водительские удостоверения в Самарской области. При этом граждане должны были подать заявку на получение национального документа. Права им выдали за взятку должностным лицам. В ходе рейда выявили пять граждан, нарушивших закон и подлежащих постановке на воинский учет, — отметили в сообщении.
Задержанных доставили в местный военкомат. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.