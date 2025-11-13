Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре задержали 5 иностранцев, уклоняющихся от военного учета

В Самаре военные следователи провели направленный рейд.

Источник: СКР по Самарскому гарнизону

В Самаре прошел направленный рейд. Военные следователи проверили иностранцев, уклоняющихся от постановки на воинский учет, подробности сообщили в по Самарскому гарнизону.

— Военные следователи проверили иностранцев, незаконно получивших водительские удостоверения в Самарской области. При этом граждане должны были подать заявку на получение национального документа. Права им выдали за взятку должностным лицам. В ходе рейда выявили пять граждан, нарушивших закон и подлежащих постановке на воинский учет, — отметили в сообщении.

Задержанных доставили в местный военкомат. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.