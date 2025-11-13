Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три автомобиля столкнулись на трассе Омск — Калачинск

Один водитель оказался в ловушке в зажатой машине.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Омск — Калачинск произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей. Обстоятельства аварии пока устанавливаются.

По данным пресс-службы МЧС, все трое водителей получили травмы различной степени тяжести. Один из них оказался заблокирован в сильно деформированном салоне своей машины.

Для спасения пострадавшего на место происшествия оперативно прибыли сотрудники 51-й пожарно-спасательной части. С помощью специального гидравлического инструмента спасатели провели деблокировку и передали водителя медикам для дальнейшей помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что суд постановил выплатить 1 млн рублей семье погибшего военного из Омской области.