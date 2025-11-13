Три автомобиля столкнулись на трассе Омск — Калачинск

На трассе Омск — Калачинск произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей. Обстоятельства аварии пока устанавливаются.
По данным пресс-службы МЧС, все трое водителей получили травмы различной степени тяжести. Один из них оказался заблокирован в сильно деформированном салоне своей машины.
Для спасения пострадавшего на место происшествия оперативно прибыли сотрудники 51-й пожарно-спасательной части. С помощью специального гидравлического инструмента спасатели провели деблокировку и передали водителя медикам для дальнейшей помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
