Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий

По данным регионального СУСК, подсудимая, которая являлась руководителем контрактной службы департамента здравоохранения, организовала закупку медикаментов в количестве, превышающем реальные потребности населения, чтобы создать видимости освоения бюджетных средств. Покупка избыточного количества лекарств происходила ежемесячно с 2019 по 2022 год, в результате часть лекарств оказалась невостребованной и просрочилась. Общий ущерб составил более 46 миллионов рублей.
Суд признал Жирову виновной по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима», — сообщает СК.
Как отметили в областной прокуратуре, также ей запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, на 2,5 года.