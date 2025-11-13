Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий

По данным регионального СУСК, подсудимая, которая являлась руководителем контрактной службы департамента здравоохранения, организовала закупку медикаментов в количестве, превышающем реальные потребности населения, чтобы создать видимости освоения бюджетных средств. Покупка избыточного количества лекарств происходила ежемесячно с 2019 по 2022 год, в результате часть лекарств оказалась невостребованной и просрочилась. Общий ущерб составил более 46 миллионов рублей.