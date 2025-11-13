Ричмонд
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова, организовавшая закупку лишних лекарств ради освоения бюджета, получила 3 года тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и СУСК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального СУСК, подсудимая, которая являлась руководителем контрактной службы департамента здравоохранения, организовала закупку медикаментов в количестве, превышающем реальные потребности населения, чтобы создать видимости освоения бюджетных средств. Покупка избыточного количества лекарств происходила ежемесячно с 2019 по 2022 год, в результате часть лекарств оказалась невостребованной и просрочилась. Общий ущерб составил более 46 миллионов рублей.

Суд признал Жирову виновной по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима», — сообщает СК.

Как отметили в областной прокуратуре, также ей запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, на 2,5 года.