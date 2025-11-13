Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За час лишилась всего, что копила годами: мошенники убедили сибирячку отдать 3 миллиона рублей

В Братске мошенники выманили у женщины 3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Братска стала жертвой мошенников, потеряв все свои сбережения. Пенсионерка годами копила деньги на покупку квартиры для сына в Новосибирске, но за один час перевела почти 3 миллиона рублей аферистам. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».

Преступление началось с телефонного звонка. Женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила о необходимости пересчета пенсии. Доверчивая сибирячка продиктовала код из смс, после чего попала в ловушку.

— Мне сообщили, что на меня взяли 5 кредитов. Человек сказал, что он из Центрального банка и может запретить оформление. Но дошло до того, что я все личные сбережения перевела мошенникам. Я сделала это своими собственными руками, — рассказывает сама жертва.

Для убедительности аферисты подключили «следователя», который сообщил о готовящемся обыске ФСБ. Чтобы «спасти» деньги, пенсионерку заставили положить их на «безопасный счет» через банкомат. Аферисты даже прислали фиктивные документы о закрытии несуществующих кредитов.

Несмотря на то, что женщина знала о подобных схемах обмана, она поверила преступникам из-за их уверенного поведения и звонков по видеосвязи. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что после одного сообщения от якобы знакомого сибирячка осталась должна кредиторам.