За час лишилась всего, что копила годами: мошенники убедили сибирячку отдать 3 миллиона рублей

Жительница Братска стала жертвой мошенников, потеряв все свои сбережения. Пенсионерка годами копила деньги на покупку квартиры для сына в Новосибирске, но за один час перевела почти 3 миллиона рублей аферистам. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».
Преступление началось с телефонного звонка. Женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила о необходимости пересчета пенсии. Доверчивая сибирячка продиктовала код из смс, после чего попала в ловушку.
— Мне сообщили, что на меня взяли 5 кредитов. Человек сказал, что он из Центрального банка и может запретить оформление. Но дошло до того, что я все личные сбережения перевела мошенникам. Я сделала это своими собственными руками, — рассказывает сама жертва.
Для убедительности аферисты подключили «следователя», который сообщил о готовящемся обыске ФСБ. Чтобы «спасти» деньги, пенсионерку заставили положить их на «безопасный счет» через банкомат. Аферисты даже прислали фиктивные документы о закрытии несуществующих кредитов.
Несмотря на то, что женщина знала о подобных схемах обмана, она поверила преступникам из-за их уверенного поведения и звонков по видеосвязи. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
