В Воронежской области задержали пособника аферистов

В Воронеже задержали 20-летнего местного жителя, который работал курьером у мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Аферисты обещали пособнику 50 тысяч рублей в первый день и один процент от каждой «операции».
Первым «клиентом» стал 18-летний студент, которому позвонила лжесотрудница силовой структуры. Она убедила его передать курьеру семейные сбережения, чтобы «проверить» их происхождение.
Юноша передал курьеру наличные в футляре от гитары, а позже через QR-код перевел часть средств, полагая что отправляет деньги на безопасный счет. Суммарно он передал мошенникам 795 тысяч рублей. Сейчас курьер находится под домашним арестом.