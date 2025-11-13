Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области задержали пособника аферистов

Фигуранта поместили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже задержали 20-летнего местного жителя, который работал курьером у мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Аферисты обещали пособнику 50 тысяч рублей в первый день и один процент от каждой «операции».

Первым «клиентом» стал 18-летний студент, которому позвонила лжесотрудница силовой структуры. Она убедила его передать курьеру семейные сбережения, чтобы «проверить» их происхождение.

Юноша передал курьеру наличные в футляре от гитары, а позже через QR-код перевел часть средств, полагая что отправляет деньги на безопасный счет. Суммарно он передал мошенникам 795 тысяч рублей. Сейчас курьер находится под домашним арестом.