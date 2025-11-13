В Ростове раненый мужчина пытался скрыться от нападавшего в трамвае

В Ростове очевидцы сообщили о нападении неизвестного на мужчину. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», происшествие случилось 13 ноября в районе железнодорожного вокзала.
Как рассказал источник, по предварительным данным, в трамвай зашел мужчина с множественными травмами. Предположительно, он пытался убежать от преследователя, который на него напал.
По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали. В каком он находится состоянии, пока неизвестно. Отметим, официальной информации о происшествии пока не поступало.