За продажу наркотиков через интернет воронежец получил 7,5 лет колонии

Суд установил, что в январе этого года 25-летний житель Воронежа купил в интернете эфедрон, расфасовал и упаковал по полимерным пакетам, пытаясь продать через тайники на территории Коминтерновского района Воронежа. Сведения о местонахождении наркотиков фигурант отправлял заинтересованным лицам в онлайн режиме. Стражи порядка задержали его, изъяв запрещенные вещества.
В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ осужденному назначено наказание в виде 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.