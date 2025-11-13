За продажу наркотиков через интернет воронежец получил 7,5 лет колонии

Суд установил, что в январе этого года 25-летний житель Воронежа купил в интернете эфедрон, расфасовал и упаковал по полимерным пакетам, пытаясь продать через тайники на территории Коминтерновского района Воронежа. Сведения о местонахождении наркотиков фигурант отправлял заинтересованным лицам в онлайн режиме. Стражи порядка задержали его, изъяв запрещенные вещества.