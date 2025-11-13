Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За продажу наркотиков через интернет воронежец получил 7,5 лет колонии

Осужденный купил запрещенные вещества онлайн.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что в январе этого года 25-летний житель Воронежа купил в интернете эфедрон, расфасовал и упаковал по полимерным пакетам, пытаясь продать через тайники на территории Коминтерновского района Воронежа. Сведения о местонахождении наркотиков фигурант отправлял заинтересованным лицам в онлайн режиме. Стражи порядка задержали его, изъяв запрещенные вещества.

В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ осужденному назначено наказание в виде 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.