В Подмосковье подростки выбили стекла в электричке и ранили помощника машиниста

На инцидент обратили внимание сотрудники полиции. К 13 ноября известно о нескольких задержанных подростках. Задержан, в частности, тот, кто стрелял из сигнального пистолета. О нем известно, что он воспитывался в детском доме. Еще один задержанный молодой человек, как пишет Msk1.ru, раскрыл личности и дал показания против всех подельников. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что помощника машиниста представят к награде.