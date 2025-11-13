СМИ: Су-27 потерпел крушение под Петрозаводском

5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11F авиакомпании UPS потерпел крушение во время взлета из международного аэропорта Луисвилла, расположенного в американском штате Кентукки. Воздушное судно загорелось и рухнуло вблизи взлетно-посадочной полосы. Местная полиция объявила режим укрытия для населенных пунктов в радиусе пяти миль от авиагавани, где был виден большой столб черного дыма.