СМИ: Су-27 потерпел крушение под Петрозаводском

Российский самолет Су-27 потерпел крушение рядом с Петрозаводском, вблизи городского аэропорта. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил Shot со ссылкой на источник.
— Самолет упал в лесу. К месту едут экстренные службы, — передает Telegram-канал.
На данный момент нет официальной информации о произошедшем.
11 ноября военно-транспортный самолет С-130 с турецкими военнослужащими на борту разбился в городе Сигнахи на азербайджано-грузинской границе. Позднее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил, что военные погибли в результате авиакатастрофы, а также выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру.
5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11F авиакомпании UPS потерпел крушение во время взлета из международного аэропорта Луисвилла, расположенного в американском штате Кентукки. Воздушное судно загорелось и рухнуло вблизи взлетно-посадочной полосы. Местная полиция объявила режим укрытия для населенных пунктов в радиусе пяти миль от авиагавани, где был виден большой столб черного дыма.