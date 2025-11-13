В Челябинске за «крышевание» ОПГ задержали майора полиции

В Челябинске задержана заместитель начальника следственного отдела районной полиции, майор юстиции Анна Горбунова, которую подозревают в покровительстве крупной преступной группировке «Махонинские» и участии в жестоком вымогательстве. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.
«УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками… собственной безопасности ГУМВД 13 ноября задержана… майор юстиции Анна Горбунова, осуществляющая общее покровительство преступной деятельности ОПГ “Махонинские”», — сообщил источник агентства.
Связи бандитов с высокопоставленной сотрудницей полиции вскрылись в ходе оперативного сопровождения громкого дела о признании ОПГ «Махонинские» экстремистской организацией. По данным следствия, Горбунова вместе с членами банды вымогала у местного жителя более 8 миллионов рублей, применяя насилие и угрозы.
В отношении майора возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и превышении должностных полномочий. Сейчас по местам ее жительства и службы проходят обыски.
ОПГ «Махонинские», по данным Генпрокуратуры, действует с 1990-х годов. Сейчас ведомство через суд добивается запрета этой структуры как экстремистской и изъятия в доход государства ее активов на 2,5 миллиарда рублей, включая более 100 объектов недвижимости.