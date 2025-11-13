В Челябинске за «крышевание» ОПГ задержали майора полиции

ОПГ «Махонинские», по данным Генпрокуратуры, действует с 1990-х годов. Сейчас ведомство через суд добивается запрета этой структуры как экстремистской и изъятия в доход государства ее активов на 2,5 миллиарда рублей, включая более 100 объектов недвижимости.