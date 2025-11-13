Под Ростовом мужчина украл у знакомой золото на 850 тысяч рублей и сдал в ломбард

В Ростовской области мужчина обокрал знакомую и сдал ее украшения на 850 тысяч рублей в ломбард. По информации Главного управления МВД подозреваемый в преступлении был задержан.
— В дежурную часть отдела полиции № 2 в Шахтах обратилась местная жительница с заявлением о краже золотых украшений. Сотрудники уголовного определили подозреваемого и задержали 34-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков, — рассказали в донском главке.
Правоохранители установили, что он был знаком с потерпевшей.
— Накануне преступления пришел к ней в гости и, воспользовавшись тем, что хозяйка вышла из квартиры, мужчина похитил лежавшие в тумбочке драгоценности и скрылся.
Оперативники выяснили, что украденные изделия подозреваемый сдал в ломбард, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Общая стоимость похищенного составила более 850 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
