В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей

По версии следствия, 6 ноября 18-летний уроженец Хабаровска в комнате хостела на Линейном проезде запер замок входной двери и избил 16-летнего подростка, а после потребовал у него один миллион рублей. Однако, когда он понял, что ребенок не имеет таких денег, то отпустил его. Подросток, в свою очередь, сразу обратился в правоохранительные органы.
«Фигурант задержан. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил преступление по указанию своих кураторов, занимающихся мошенничеством», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что мужчина уже арестован, ему предъявлено обвинение в «незаконном лишении свободы» и «вымогательстве».
Кроме того, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, фигурант являлся курьером у мошенников, похищавших деньги у граждан в Москве и Петербурге.