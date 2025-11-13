Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уроженца Хабаровска, который по указанию кураторов-мошенников, избил подростка и вымогал у него более одного миллиона рублей, задержали в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, 6 ноября 18-летний уроженец Хабаровска в комнате хостела на Линейном проезде запер замок входной двери и избил 16-летнего подростка, а после потребовал у него один миллион рублей. Однако, когда он понял, что ребенок не имеет таких денег, то отпустил его. Подросток, в свою очередь, сразу обратился в правоохранительные органы.

«Фигурант задержан. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил преступление по указанию своих кураторов, занимающихся мошенничеством», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина уже арестован, ему предъявлено обвинение в «незаконном лишении свободы» и «вымогательстве».

Кроме того, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, фигурант являлся курьером у мошенников, похищавших деньги у граждан в Москве и Петербурге.