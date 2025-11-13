В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей

По версии следствия, 6 ноября 18-летний уроженец Хабаровска в комнате хостела на Линейном проезде запер замок входной двери и избил 16-летнего подростка, а после потребовал у него один миллион рублей. Однако, когда он понял, что ребенок не имеет таких денег, то отпустил его. Подросток, в свою очередь, сразу обратился в правоохранительные органы.