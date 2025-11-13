Ричмонд
Рабочий разбился насмерть на элеваторе в Башкирии: его мама в поисках справедливости обратилась к Бастрыкину

Бастрыкин поручил доложить о смерти мужчины на элеваторе в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели рабочего на предприятии в Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение жительницы республики. Женщина считает, что руководство ООО «Зирганский элеватор» нарушило требования охраны труда, в результате чего в минувшем мае погиб ее сын.

Согласно данным Следкома, мужчина разбился насмерть, упав с высоты из-за разрушения опорной плиты. Мать погибшего утверждает, что предыдущие жалобы в различные инстанции не принесли результатов, и до настоящего времени никто не был привлечен к ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Следком.

