Рабочий разбился насмерть на элеваторе в Башкирии: его мама в поисках справедливости обратилась к Бастрыкину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели рабочего на предприятии в Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение жительницы республики. Женщина считает, что руководство ООО «Зирганский элеватор» нарушило требования охраны труда, в результате чего в минувшем мае погиб ее сын.
Согласно данным Следкома, мужчина разбился насмерть, упав с высоты из-за разрушения опорной плиты. Мать погибшего утверждает, что предыдущие жалобы в различные инстанции не принесли результатов, и до настоящего времени никто не был привлечен к ответственности.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Следком.
