14 человек отравились в Махачкале после посещения кафе

Ранее сообщалось, что в Дагестане в течение трёх дней были закрыты более ста заведений национальной кухни, включая хинкальные, шашлычные и точки по продаже шаурмы, что лишит туристов примерно 80% точек общепита с местной кухней. Причиной массового закрытия стали многочисленные случаи отравлений и серьёзные нарушения санитарных норм. Только 20% проверенных заведений работали без нарушений, при этом 93 кафе получили предупреждения, а не менее 100 были полностью закрыты.