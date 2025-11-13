Ричмонд
Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект денонсации соглашения, которое позволяет функционировать в республике Русскому дому. Решение поддержало 60 депутатов от правящей Партии действия и солидарности, а также депутаты от партии «Демократия дома». Об этом стало известно из трансляции на сайте законодательного органа.

За денонсацию Русского дома выступили депутаты законодательного органа Молдавии.

«Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения», — сказано в тексте законопроекта.

В Кишиневе Русский дом выступал в качестве значимой площадки для развития культурного взаимодействия между Россией и Молдавией. В рамках его работы реализовывались различные образовательные инициативы и организовывались культурные события.

Прекращение деятельности учреждения происходит в условиях, когда курс на евроинтеграцию стал ключевым направлением внешней политики Молдавии после того, как к управлению страной пришла проевропейская администрация во главе с Майей Санду. Хотя молдавская сторона заявляет о стремлении к диалогу с Россией, двусторонние отношения продолжают оставаться сложными.

