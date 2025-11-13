Минобороны: Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж погиб

11 ноября военно-транспортный самолет С-130, на борту которого присутствовали турецкие военнослужащие, разбился в городе Сигнахи на границе Грузии и Азербайджана. Позднее азербайджанский министр обороны Закир Гасанов сообщил, что военные погибли в результате авиакатастрофы, а также выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру.