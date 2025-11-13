Минобороны: Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж погиб

В Карелии потерпел крушение самолет Су-30, его экипажу не удалось выжить. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб, — передает РИА Новости.
Ранее о катастрофе сообщили СМИ — по данным журналистов, самолет потерпел крушение рядом с Петрозаводском, в лесу вблизи городского аэропорта.
11 ноября военно-транспортный самолет С-130, на борту которого присутствовали турецкие военнослужащие, разбился в городе Сигнахи на границе Грузии и Азербайджана. Позднее азербайджанский министр обороны Закир Гасанов сообщил, что военные погибли в результате авиакатастрофы, а также выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру.