Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Карелии, пилоты погибли

Истребитель Су-30 разбился в Карелии во время планового учебного полета, экипаж самолета погиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», — сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолёт упал в безлюдной местности, полёт выполнялся без боекомплекта.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Самолёт пропал с радаров через 27 минут после вылета. Причины катастрофы выясняются. В результате крушения погибли 20 человек, все тела обнаружены.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.