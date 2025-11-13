Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Карелии, пилоты погибли

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», — сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолёт упал в безлюдной местности, полёт выполнялся без боекомплекта.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Самолёт пропал с радаров через 27 минут после вылета. Причины катастрофы выясняются. В результате крушения погибли 20 человек, все тела обнаружены.
