В Минобороны прокомментировали крушение истребителя Су-30

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, подтвердили в министерстве обороны России.
Оба члена экипажа погибли. Трагедия случилась около 19:00.
«В Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе», — говорится в сообщении.
Там добавили, что полет выполнялся без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что истребитель упал на территории Прионежского района. На место происшествия выехали экстренные службы. Причины катастрофы устанавливаются.