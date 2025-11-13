Ричмонд
В Минобороны прокомментировали крушение истребителя Су-30

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, подтвердили в министерстве обороны России.

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, подтвердили в министерстве обороны России.

Оба члена экипажа погибли. Трагедия случилась около 19:00.

«В Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе», — говорится в сообщении.

Там добавили, что полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что истребитель упал на территории Прионежского района. На место происшествия выехали экстренные службы. Причины катастрофы устанавливаются.