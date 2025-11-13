Водитель насмерть сбил женщину в ТиНАО

— По предварительным данным в районе деревни Ямонтово у дома 71 водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, — говорится в ведомственном Telegram-канале.