Водитель насмерть сбил женщину в ТиНАО

Водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в ТиНАО. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
— По предварительным данным в районе деревни Ямонтово у дома 71 водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Вечером того же дня водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом во дворе дома на улице Наташи Качуевской, не заметил женщину и сбил ее. Потерпевшая скончалась на месте.