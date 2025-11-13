Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель насмерть сбил женщину в ТиНАО

Водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в ТиНАО. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в ТиНАО. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным в районе деревни Ямонтово у дома 71 водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Вечером того же дня водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом во дворе дома на улице Наташи Качуевской, не заметил женщину и сбил ее. Потерпевшая скончалась на месте.