Самолет Су-30 разбился в Карелии, экипаж погиб

По данным военного ведомства, крушение произошло около 19:00 по московскому времени в безлюдной местности республики. Самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. В результате катастрофы никто на земле не пострадал. В Минобороны подчеркнули, что экипаж Су-30, находившийся на борту, погиб.