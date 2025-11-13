Самолет Су-30 разбился в Карелии, экипаж погиб

Самолет Су-30 разбился в Республике Карелия во время планового учебно-тренировочного полета, члены экипажа погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По данным военного ведомства, крушение произошло около 19:00 по московскому времени в безлюдной местности республики. Самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. В результате катастрофы никто на земле не пострадал. В Минобороны подчеркнули, что экипаж Су-30, находившийся на борту, погиб.
Ранее KP.RU сообщал, что военно-транспортный самолет ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение на территории Грузии. Воздушное судно вылетело из азербайджанской Гянджи и направлялось в Турцию. На борту находились 20 человек, включая членов экипажа. Правоохранители Грузии начали расследование в связи с нарушением правил безопасности воздушных перевозок.