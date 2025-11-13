Еще одна мошенническая схема по отъему по 350 евро: Таможенная служба Молдовы предупреждает о фальшивом документе

Таможенная служба Молдовы сообщила о распространении поддельного документа, который распространяется от имени ведомства.
Речь идёт о фальшивой «Таможенной декларации для осуществления таможенного контроля», в которой мошенники требуют оплату 350 евро якобы за медицинское страхование.
В официальном заявлении Таможенная служба подчеркнула, что не взимает подобных сборов и не выдает такие документы. Указанная информация полностью сфабрикована и направлена на введение граждан в заблуждение.
Ведомство призывает граждан не оплачивать требуемые суммы, проверять сомнительные запросы по номеру 022 788 888 и немедленно сообщать властям о любых попытках мошенничества.
Таможенная служба не взимает подобных сборов и не выдает такие документы. Фото: Таможенная служба.