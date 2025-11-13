Есть пострадавший: в башкирской деревне вспыхнул крупный пожар

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования, рекомендует не оставлять включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь, и напоминает о важности быстрого сообщения о пожаре по телефонам 101 или 112.