Есть пострадавший: в башкирской деревне вспыхнул крупный пожар

Сегодня вечером, 13 ноября, в деревне Самарское Абзелиловского района Башкирии произошел пожар на улице Школьная. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, огонь повредил дощатую постройку площадью 60 квадратных метров и 68 рулонов сена.
В результате происшествия пострадал 59-летний мужчина. На месте работают медики скорой помощи, они оказывают ему необходимую помощь.
Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС и добровольцы из села Красная Башкирия. В настоящее время на месте работает дознаватель для выяснения причин ЧП.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования, рекомендует не оставлять включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь, и напоминает о важности быстрого сообщения о пожаре по телефонам 101 или 112.
