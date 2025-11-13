Ричмонд
Есть пострадавший: в башкирской деревне вспыхнул крупный пожар

В Башкирии в пожаре в деревне Самарское пострадал 59-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 13 ноября, в деревне Самарское Абзелиловского района Башкирии произошел пожар на улице Школьная. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, огонь повредил дощатую постройку площадью 60 квадратных метров и 68 рулонов сена.

В результате происшествия пострадал 59-летний мужчина. На месте работают медики скорой помощи, они оказывают ему необходимую помощь.

Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС и добровольцы из села Красная Башкирия. В настоящее время на месте работает дознаватель для выяснения причин ЧП.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования, рекомендует не оставлять включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь, и напоминает о важности быстрого сообщения о пожаре по телефонам 101 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.