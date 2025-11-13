Шесть детей получили острую кишечную инфекцию после посещения кафе в Махачкале

В Махачкале после посещения одного и того же кафе шесть детей и восемь взрослых госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан.
— В Республиканский центр инфекционных болезней поступило 14 человек, из них шестеро детей, с признаками кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела. Тяжелых случаев нет, — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор по региону установит точный исток инфекции, написали в Telegram-канале ведомства.
4 октября в Нововилговской школе № 3, которая находится в поселке Новая Вилга в Карелии, зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции среди 27 учеников начальных классов. Одного ребенка привезли в республиканскую инфекционную больницу в состоянии, близком к удовлетворительному. Остальные дети находились на амбулаторном лечении с легкой формой инфекции.
12 августа сотрудники Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в продукции «Деликайзер», произведенной на Атяшевском мясокомбинате. По данным ведомства, колиформные бактерии нашли в колбасках «Чевапчичи».