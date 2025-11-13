Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабушка под наркотиками переехала на машине пятилетнего внука

В американском штате Луизиана бабушка под наркотиками переехала на машине пятилетнего внука.

В американском штате Луизиана бабушка под наркотиками переехала на машине пятилетнего внука. Трагедия произошла утром, когда ребенок ждал школьный автобус, пишет People.

55-летняя Кристен Андерс находилась за рулем внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Женщина не заметила внука и совершила наезд.

Согласно заключению экспертов, мальчик скончался мгновенно от полученных травм.

В настоящее время бабушка погибшего находится под стражей. Суд установил залог по ее делу в размере 50 тысяч долларов.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.