В американском штате Луизиана бабушка под наркотиками переехала на машине пятилетнего внука. Трагедия произошла утром, когда ребенок ждал школьный автобус, пишет People.
55-летняя Кристен Андерс находилась за рулем внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Женщина не заметила внука и совершила наезд.
Согласно заключению экспертов, мальчик скончался мгновенно от полученных травм.
В настоящее время бабушка погибшего находится под стражей. Суд установил залог по ее делу в размере 50 тысяч долларов.
